1 Ein Mann hat die mutmaßlichen Betrüger am Telefon entlarvt und die Polizei gerufen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein dringend Tatverdächtiger konnte am Dienstag, 14. Januar, gegen 15.40 Uhr in einem Parkhaus eines Supermarktes in der Zita-Kaiser-Straße in Freiburg festgenommen werden, nachdem dieser nach einem vorausgegangenen, sogenannten Schockanruf diverse Wertgegenstände des Geschädigten entgegennehmen wollte.