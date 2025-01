Betrugsmasche aufgeflogen: Polizei nimmt im Raum Freiburg vier „falsche Polizisten“ fest

1 Die Polizei in Freiburg hat vier mutmaßliche Betrüger festgenommen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Durch die Polizei Freiburg wurden am Donnerstag, 2. Januar, insgesamt vier männliche Tatverdächtige festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, an Betrugsdelikten mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“ beteiligt gewesen zu sein.









Nach derzeitigem Kenntnisstand spielte sich der erste Sachverhalt, welcher mit der Festnahme von zwei Tatverdächtigen endete, in Stegen bei Kirchzarten ab. Die Geschädigte wurde bereits am Abend des 1. Januars erstmals von einem unbekannten Täter, welcher sich als Polizeibeamter ausgab, angerufen. In der bis am Donnerstagmorgen, 2. Januar, andauernden Kommunikation wurde die Geschädigte schließlich dazu aufgefordert, ihre im Haus befindlichen Wertgegenstände in einem Kochtopf vor der Haustür abzustellen, teilt die Polizei mit.