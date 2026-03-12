Betrugsfall in Offenburg: Seniorin laut Polizei um 7 000 Euro betrogen

Nachdem sie in der Innenstadt von einer Frau angesprochen wurde, die sich als Heilerin ausgab, wurde eine 73-Jährige Seniorin um eine hohe vierstellige Summe betrogen.
Eine 73-jährige Dame wurde am Mittwochmittag Opfer eines Betrugs und verlor eine Geldsumme in vierstelliger Höhe. Laut einer Mitteilung der Polizei traf die Seniorin gegen 13.30 Uhr in der Innenstadt auf eine Frau, die sich zuvor als Heilerin ausgegeben hatte. Die angebliche Heilerin behauptete, bei der Frau eine „schwarze Aura“ gesehen zu haben, die sie heilen könne.