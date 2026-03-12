Betrugsfall in Offenburg: Seniorin laut Polizei um 7 000 Euro betrogen

Seniorin laut Polizei um 7 000 Euro betrogen

Im Laufe eines Gesprächs ließ sich die Seniorin schließlich auf eine Barzahlung in Höhe von 7 000 Euro ein, die sie nach der Behandlung jedoch nicht wie besprochen zurückerhielt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sprechen Sie niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder Ähnliches heraus.