Betrugsfall in Offenburg: Seniorin laut Polizei um 7 000 Euro betrogen
1
Die Polizei rät niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben. Foto: dpa

Nachdem sie in der Innenstadt von einer Frau angesprochen wurde, die sich als Heilerin ausgab, wurde eine 73-Jährige Seniorin um eine hohe vierstellige Summe betrogen.

Eine 73-jährige Dame wurde am Mittwochmittag Opfer eines Betrugs und verlor eine Geldsumme in vierstelliger Höhe. Laut einer Mitteilung der Polizei traf die Seniorin gegen 13.30 Uhr in der Innenstadt auf eine Frau, die sich zuvor als Heilerin ausgegeben hatte. Die angebliche Heilerin behauptete, bei der Frau eine „schwarze Aura“ gesehen zu haben, die sie heilen könne.

 

Seniorin laut Polizei um 7 000 Euro betrogen

Im Laufe eines Gesprächs ließ sich die Seniorin schließlich auf eine Barzahlung in Höhe von 7 000 Euro ein, die sie nach der Behandlung jedoch nicht wie besprochen zurückerhielt. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sprechen Sie niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder Ähnliches heraus.

