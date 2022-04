1 Mit Geldforderungen per Whatsapp hatten Betrüger wieder einmal Erfolg. Foto: Arno Burgi/dpa

Weil ihre Tochter angeblich Geld brauchte und dies per Whatsapp anforderte, überwies eine Frau aus Rottweil Betrügern mehrere Tausend Euro. Die Polizei warnt zum wiederholten Mal vor derartigen Betrugsmaschen.















Rottweil - Einer mittlerweile verbreiteten Betrugsmasche per WhatsApp ist eine Frau am Freitag zum Opfer gefallen. Sie überwies an den unbekannten Betrüger mehrere Tausend Euro. Wie so oft in letzter Zeit erhielt auch die 58-Jährige eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter auf dem Handy, allerdings mit einer anderen Nummer. Den Grund hierfür lieferte die Mitteilerin gleich mit. Ihr Handy sei kaputt gegangen und sie müsse dringend zwei Rechnungen begleichen, so der getarnte Betrüger.

Erkenntnis kommt zu spät

In gutem Glauben, dass es sich tatsächlich um die echte Tochter handelt, veranlasste die Frau die verlangten Überweisungen. Er später merkte sie, dass sie einem Ganoven ins Netz gegangen ist. Wahrscheinlich ist der gezahlte Geldbetrag mittlerweile verloren.

Die Polizei stellt aktuell im Kreis Rottweil vermehrt solche Betrügereien fest. Auch in Oberndorf kam es am Freitag mehrmals zu solchen und ähnlichen Fällen. Allerdings durchschauten diese Handy-Nutzer den Trick und erstatteten Anzeige. Die Polizei warnt vor solchen Nachrichten und Sie rät, sich nie unter Druck setzen und bei Geldforderung per Nachricht oder E-Mail höchste Vorsicht walten zu lassen.