Betrug mit Corona-Tests: „Räuberbande“ zieht von Automat zu Automat

Wie ein Schwerverbrecher in Handschellen und mit Fußfesseln wurde ein 52-jähriger Rumäne im Amtsgericht Säckingen vorgeführt. Die Anklage lautete auf Betrug mit Corona-Testcentern.
Zunächst sah der Fall aus den Wirren der Corona-Pandemie wie ein riesiger gewerbsmäßiger Betrugsfall aus, der dem Angeklagten alleine zur Last gelegt wurde. Fast eine halbe Million Euro wurden betrügerisch durch fingierte Covid-Tests abgerechnet und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zahlte. Am Ende kam der Mann mit einer Bewährungsstrafe davon.