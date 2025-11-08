Betrug in Waldmössingen: Von Schockanrufen und falschen Liebesschwüren

Der Krankenpflege-Förderverein hatte zum Thema Betrug am Telefon und Enkeltrick eingeladen.
Sie sind alle da: Der unerbittliche Kommissar, der bei der Kaution Druck macht, damit die verunglückte Enkelin nicht ins Gefängnis muss, der Internet-Romeo, charmant und wohlhabend, derzeit jedoch leider etwas klamm, der kompetente Bankmitarbeiter, der zur Sicherheitsüberprüfung nur mal eben das Passwort zum Online-Banking braucht und der besorgte Polizeibeamte, der dringend dazu rät, Wertsachen und Geld bei ihm in Verwahrung zu geben. Wir alle können ihnen begegnen, wenn das Telefon klingelt.