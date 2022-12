Betrug in Sulgen

Ein Leser aus Sulgen schlägt Alarm: "Ich habe verdächtige Anrufe bekommen und möchte die Menschen warnen", sagt er.















Schramberg-Sulgen - Und das kam so: Per Telefon wurde ihm eine günstige Energieberatung angeboten – und zwar vom angeblichen Unternehmen "Erneuerbare Energien Gesellschaft". Vermeintlicher Firmensitz: München. Ein Offerte per Mail sowie eine telefonische Beratung wollte nur auf das Beste des Sulgeners hinaus – sein Geld.

Geklaute Nummer

Er forschte aber nach – und von diesem Unternehmen fand er nirgends auch nur den zartesten Hinweis. "Als ich bei deren Nummer zurückgerufen habe, stellte es sich heraus, dass es eine geklaute Nummer war", berichtet der Leser.

Er machte mit der Firma einen Termin in Sulgen aus. Der Leser informierte gleichzeitig die Polizei, allerdings kam der Termin nicht zustande.

"Ein bisschen hektisch wirkte das Gegenüber am Telefon", berichtet der Sulgener weiter.

Er gab den dubiosen Anrufern eine falsche E-Mail-Adresse an – und hofft nun, dass er seine Ruhe hat.