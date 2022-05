Betrüger rufen mit ehemaligem Polizisten den Falschen an

Betrug in Schramberg

1 Ein Pensionär aus Sulgen hat sich nicht von einem versuchten Betrugsanruf beirren lassen. Foto: Riesterer

"Ich hab’ gesagt, ihr könnt mich am...", sagt der Pensionär aus Sulgen zu einem versuchten Betrugstelefonat, das er entgegengenommen hatte. Kurz ist er belustigt, wird aber schnell wieder ernst: "Da sollte man vielleicht was in der Zeitung bringen, dass solche Anrufe derzeit wieder getätigt werden."















Link kopiert

Schramberg - Er sei ehemaliger Polizist, erklärt er, warum er den Anruf vom Dienstagvormittag sofort als Betrugsversuch erkannt habe. "Eine Stimme hat gesagt, meine Sozialversicherungsnummer sei gesperrt, meine Vermögenswerte seien in Gefahr. Wenn dann habe ich eine Rentenversicherungsnummer", erläutert er die Masche, mit der die Angerufenen offenbar durch eine vermeintliche Gefahrensituation am Telefon überrumpelt und so zu einem unbedachten Schritt – wie beispielsweise dem Herausgeben von persönlichen Daten – verleitet werden sollen. Ein sogenannter "Schockanruf".

Polizei informiert

Was genau die Betrüger wollten, kann der Mann nicht sagen, weil er den Anruf direkt – auf seine unorthodoxe Art – unterbrochen hatte. "So etwas hören die wahrscheinlich selten als Antwort. Ich glaube aber, es war ein Band. Vielleicht hat’s auch gar niemand gehört", sagt er.

Die inzwischen unzähligen Maschen beim Telefon- oder Haustürenbetrug – wie falsche Gewinnversprechen, der klassische "Enkeltrick" oder falsche Polizeibeamte – listet die Polizei auf Internetseiten wie www.polizei-beratung.de auf – verbunden mit Ratschlägen, wie diese zu erkennen sind und wie zu reagieren ist. Zudem ist die Kriminalprävention im Landkreis Rottweil unter Telefon 0741/47 73 01 erreichbar.

Wichtigste Tipps

Die wichtigsten Tipps: Niemals unter Druck setzen lassen, Versprechen keinen Glauben schenken, niemals zu einer Geldüberweisung oder der Herausgabe sensibler Daten nötigen lassen. Und: Wenn einem etwas seltsam vorkommt, gleich auflegen und unter 110 die Polizei informieren. Angehörige von Ämtern, Strafverfolgungsbehörden oder seriösen Unternehmen, so die Betonung, würden ohnehin niemals solche Belange telefonisch ansprechen. Ein ehemaliger Polizist weiß so etwas natürlich: "Wenn ich auch 86 Jahre alt bin – der PC da oben funktioniert noch", sagt er abschließend und lacht.