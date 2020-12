Betrug in Bisinger Geschäft? Verhandlung findet glückliches Ende

Tatsächlich habe er damals etwas den Überblick über seine Lebensverhältnisse verloren gehabt, hatte der Angeklagte im Verlauf des Prozesses erklärt. Die Frau in Frührente, drei Kinder im Haus, er selbst wegen einer Herzerkrankung ohne Arbeit und Einkommen, die Rente, auf die er hoffte, wird nicht gezahlt. "In so einer Lage machen Sie auch nicht mehr jeden Brief auf", schilderte er seine damalige Verfassung. Er sei halt davon ausgegangen, dass noch Geld auf dem Konto sei, wenn die EC-Karte akzeptiert werde.

Genau hier aber lag der Knackpunkt in diesem Prozess, wie bei der Zeugenaussage des Geschäftsführers des Ladens deutlich wurde. Denn wenn hier mit einer nicht gedeckten Kreditkarte bezahlt wird, erscheint ein entsprechender Hinweis auf einem Zahlungsbeleg. Und in dem Fall müsste die Kassiererin eigentlich reagieren und den Kunden darauf hinweisen. Das aber wurde aus Versehen unterlassen. Auch verständlich angesichts des Weihnachts-Endspurttrubels, der am 24. Dezember in diesem Geschäft geherrscht hat.

Familienvater muss offene Rechnung zahlen

Nach dieser Aussage war dem Staatsanwalt klar, dass sich ein Betrugsvorwurf in diesem Fall nicht aufrecht halten lässt. Sein Vorschlag, das Verfahren einzustellen, wurde von der Richterin akzeptiert. Allerdings wurde dem Angeklagten klar gemacht, dass er den immer noch offen stehenden Rechnungsbetrag nun dringend bezahlen muss.

Das sei jetzt wahrscheinlich kein Problem mehr, so dessen Aussage. Er habe ein Probearbeitsverhältnis bestanden und fange im Januar eine neue Arbeit an. Und weil eines seiner Kinder mittlerweile ebenfalls berufstätig ist, scheint die Finanzsituation ohnehin etwas entspannter. Nach Prozessende unterhielt er sich noch entspannt mit dem Geschäftsführer über die Zahlungsmodalitäten. Ein Prozessende, das bestens in die Vorweihnachtszeit passt.