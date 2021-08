Angeblicher "Handwerker" beschimpft Mann in Donaueschingen

1 Die Polizei warnt vor Betrügern an der Haustür. (Symbolfoto) Foto: abr68 – stock.adobe.com

Ein nicht gewünschtes Angebot für eine Hofreinigung hat am Donnerstag in der Straße "An der Halde" für Ärger gesorgt.

Donaueschingen - Ein 50-jähriger Mann bot laut Polizei gegen 13.30 Uhr einem Hausbesitzer ungefragt die Reinigung seiner Hofeinfahrt an, was der Mann jedoch ablehnte. Der vermeintliche "Hofreiniger" beschimpfte daraufhin den Hausbesitzer. Als dieser schließlich die Polizei verständigte, fuhr der vermeintliche "Handwerker" davon.

Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Die Polizei warnt vor solchen Haustürgeschäften und angeblichen Handwerkern, die ungefragt auftauchen und vermeintlich günstige Angebote für Reinigungs-, Teerarbeiten oder andere Handwerkerleistungen anbieten.

Oftmals sind die ausgeführten Arbeiten entweder mangelhaft oder es werden im Nachhinein vollkommen überteuerte Rechnungen präsentiert. Betroffene können in den meisten Fällen keine Nachbesserung erreichen, da diese "fliegenden Trupps" keine festen Arbeitsniederlassung haben. Auch kann Geld, das zumeist bar an der Haustür gefordert wird, nur in den allerseltensten Fällen zurückgefordert werden, da diese Arbeitskolonnen hinterher nicht mehr erreichbar sind.

Hinweise, um sich vor diesen oft unseriösen Handwerkern zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei sowie im Internet auf www.polizei-beratung.de.