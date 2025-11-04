Betrüger wollen Kasse machen: Naturenergie warnt vor Betrügern

1 Haben die Betrüger die Zählernummer und persönliche Daten wie den Namen und die Adresse einer Person herausgefunden, können sie ohne deren Wissen einen neuen Stromvertrag abschließen. Foto: Pixabay Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Tochtergesellschaften der Naturenergie-Gruppe aus. Das Unternehmen gibt Verhaltenstipps.







Betrüger kontaktieren derzeit Privatpersonen und Unternehmen in der Region, wie das Unternehmen Naturenergie mitteilt. Sie fragen Privathaushalte telefonisch nach Stromzählernummern. Unternehmen werden per E-Mail gebeten, Rechnungsdetails preiszugeben. Bei beiden Vorgängen geben sich die Betrüger als Mitarbeiter von Tochtergesellschaften der Naturenergie-Gruppe aus. Hinter den Anrufen bei Privatpersonen könnte die Absicht stehen, teure Stromverträge abzuschließen. Haben die Betrüger die Zählernummer und persönliche Daten wie den Namen und die Adresse einer Person herausgefunden, können sie ohne deren Wissen einen neuen Stromvertrag abschließen. Naturenergie Hochrhein ruft deswegen die Menschen zur Wachsamkeit auf. Unter naturenergie.de/warnung finden Privatkunden einige Tipps. Unternehmen in der Region sehen sich aktuell mit der Aufforderung konfrontiert, eine „Übersicht aller offenen oder kürzlich ausgestellten Rechnungen“ zu übermitteln – angeblich im Namen der Naturenergie Netze GmbH.