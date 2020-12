Betrüger vor Gericht Im Zollernalbkreis Geld abgezockt und nichts geleistet

Im Internet Dienstleistungen angeboten

Sie hätten über Internetsuchmaschinen nach Rohrreinigungsunternehmen gesucht, wobei sie jeweils auf seriös anmutende Anbieter gestoßen seien und telefonisch Kontakt hergestellt hätten. Daraufhin sei ein Rohrreinigungs-Team erschienen, welches die Lage vor Ort begutachtet, anschließend jedoch keine oder allenfalls oberflächliche Leistungen erbracht hätte. Dann sei abkassiert worden.

In allen Fällen sollen die Angeschuldigten ihre Kunden von der besonderen Schwere einer Verstopfung überzeugt und sie dann dazu bewegt haben, für einen als solchen bezeichneten "Spülwagen" in Vorleistung zu treten und erhebliche Geldsummen in bar oder per Überweisung zu bezahlen. Einen "Spülwagen" sollen die Angeschuldigten unterdessen nie bestellt haben.

Ihnen wird zudem vorgeworfen, unter dem Vorwand angeblich nicht erfolgreicher EC-Buchungen zusätzlich in diversen Fällen mehrfach abkassiert zu haben. Neben Rohrreinigung soll auch Schädlingsbekämpfung angeboten worden sein, wobei auch hier eine Leistung nicht erbracht worden sei.

Steckt deutschlandweites Netzwerk dahinter?

Die Ermittler gehen vom Bestehen eines bundesweit agierenden Netzwerks aus. Weitere Ermittlungen dauern an. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen hatte die Kriminalpolizei in Balingen und Villingen-Schwenningen die Ermittlungen im hiesigen Verfahren auf das Landesgebiet ausgeweitet.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen übernahm zahlreiche Fälle von anderen Behörden, weswegen vor dem Hechinger Schöffengericht Sachverhalte aus ganz Baden-Württemberg zur Verhand­lung kommen.