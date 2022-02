2 Im Finkenweg geht es meist beschaulich zu – wenn nicht irgendwelche „Spitzbuben“ seltsame Dinge treiben. Foto: Dold

"Wir bringen Ihr Bargeld und Schmuck in Sicherheit": Das behaupteten angebliche Polizeibeamte am Telefon bei Anrufen in Hardt. Nur: Das Ganze ist erstunken und erlogen. Es sind Gauner, die die Menschen übers Ohr hauen wollten.















Link kopiert

Hardt - Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, hat laut Polizei einen 85-jährigen Mann am Donnerstag um einen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht. Die perfide Masche, mit der die professionell agierenden Täter schon oft agiert haben, hatte der Senior nicht erkannt. Der angebliche Polizeibeamte meldete sich zuvor mehrfach telefonisch bei seinem späteren Opfer und erzählte ihm, es sei in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen. Ein Täter wäre noch auf der Flucht und er müsse sein Eigentum sichern, so der Unbekannte am Telefon weiter. Der 85-Jährige ließ sich auf eine Geldübergabe ein, worauf ein ihm unbekannter Mann kam und er diesem den Bargeldbetrag überließ. Ein Angehöriger verständigte danach die richtige Polizei.

Wie diese feststellte, gab es zuvor bei mehreren Haushalten in Hardt ebenfalls Anrufe von Betrügern. "Uns sind fünf Fälle bekannt, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen", sagte Polizeipressesprecher Dieter Popp auf Anfrage. Im Ulrichsweg, im Finkenweg und in der Weilerstraße seien bevorzugt ältere Menschen angerufen worden.

Angerufene legen auf

Am anderen Ende der Leitung gab sich die Person als angeblicher Kripobeamter aus. Allen Angerufenen kam das Ganze aber spanisch vor – und sie legten auf. »Genau richtig gemacht«, lobte Dieter Popp. Ideal wäre es, wenn direkt nach solch einem dubiosen Anruf die Polizei informiert werde, damit diese eingreifen könnte. Manche Hardter taten das auch.

Kriminelle Banden aus der Türkei

Die Vorgehensweise ist polizeibekannt. Allerdings ist es nicht einfach, solche Betrüger auf frischer Tat zu ertappen. »Meist sind das kriminelle Banden, die aus der Türkei anrufen«, klärt Dieter Popp auf. Die Banden durchforsten Telefonbucheinträge nach älter klingenden Vornamen – und rufen dann dort an, um angeblich Geld in Sicherheit zu bringen. Das klappe sehr selten, aber wenn einer von tausend Anrufen erfolgreich sei, habe es sich für die Banden schon gelohnt.

Die Ortschaften wechselten, die Methode sei indes immer ähnlich. Neben der dreisten Lüge mit dem Einbruch gebe es noch eine zweite Vorgehensweise: Die Betrüger geben sich als Enkel aus und bitten um finanzielle Unterstützung für eine Kautionszahlung nach einem Unfall. Das ist der klassische "Enkeltrick", der offenbar immer wieder funktioniert.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen. Gesucht wird insbesondere eine schwarz gekleidete, männliche Person mit dunklen Haaren, die am Donnerstag zwischen 9 und 15.30 Uhr in Hardt unterwegs war. Zudem sucht die Person nach einem unbekannten Fahrzeug – vermutlich mit auswärtigem Kennzeichen –, das in Hardt abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizei Schramberg, Telefon 07422/2 70 10, entgegen.