Betrüger in Dunningen

1 Telefonbetrüger treiben im Kreis Rottweil ihr Unwesen. (Symbolfoto). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Am Dienstagvormittag erhielt eine Frau in Dunningen einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr weismachen wollte, dass die Polizei mit ihrer Hilfe Betrügern das Handwerk legen könnte.









Hierzu sollte die Seniorin einen vierstelligen Bargeldbetrag in ein Kuvert legen und dieses per Einschreiben an eine Adresse verschicken.