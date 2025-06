Eine Seniorin aus Ebingen ist am Mittwoch von Kriminellen mit der Masche des sogenannten Schockanrufs um Bargeld und Schmuck betrogen worden.

Die Geschädigte wurde am Abend von einer selbsternannten Rechtsanwältin angerufen.

Diese teilte der Seniorin mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und verlangte die Bezahlung einer Kaution.

Die in Sorge versetzte Frau schenkte der Betrügerin Glauben und übergab wenig später an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck an einen Komplizen der Anruferin.

Betrug aufgedeckt

Später am Abend flog der Betrug auf und Angehörige der Seniorin erstatteten Anzeige.

Der Abholer wird als etwa 30 Jahre alt und rund 1,60 m groß beschrieben. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Dreitagebart.

Zeugen, die insbesondere in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr im Bereich zwischen der Grüngrabenstraße und der Schmiechastraße eine entsprechende Person gesehen haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.