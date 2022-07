Betrüger an Geldautomaten

Dicke Beute machte ein Betrüger mit geklauten Bankkarten.

In mehreren Fällen hat ein Betrüger im Laufe des vergangenen Wochenendes diverse Bankkunden bei dem Versuch am Geldautomat Bargeld abzuheben ausgetrickst und deren Geldkarten geklaut. So konnte der Mann rund 15.000 Euro erbeuten.















Rottweil - Der Mann beobachtete die zumeist älteren Menschen zunächst bei der Eingabe ihrer PIN. Anschließend sprach der Unbekannte die Bankkunden an, verwickelte sie in ein Gespräch, gelangte dabei unbemerkt an die im Automat steckende Geldkarte und machte ihnen anschließend geschickt weiß, dass die Bankkarte vom Automaten eingezogen wurde.

In der Folge hob der Betrüger an verschiedenen Geldautomaten einen Gesamtbetrag von rund 15.000 Euro ab.

Soweit bislang bekannt, gelangte der Unbekannte in den Kreissparkassen Villingendorf und Zimmern und der Volksbank Zimmern an die Zahlungskarten. Die anschließenden Geldabhebungen erfolgten in Rottweil, Zimmern, Bühl/Rheinau und Hanauerland/Rheinau.

Weitere, gleichgelagerte Taten ereigneten sich im Bereich Engen im Landkreis Konstanz.

Zu dem Betrüger liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: männlich, 1,75 - 1,85 m groß, schlank, dunkle Haare, Dreitagebart, braun gebrannt, sehr gepflegte Erscheinung. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen Jeans, hellem Hemd, dunkler Steppjacke und weißen Schuhen. Zudem trug er eine Basecap und einen Mundschutz.