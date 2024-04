Eine 81-jährige Lahrerin erhielt am Mittwoch am Telefon eine furchtbare Nachricht. Zunächst glaubte sie dem Anrufer, der sich als Hauptkommissar ausgab. Gerade noch rechtzeitig bemerkte sie, dass sie mit einem Betrüger sprach. Die Polizei berichtet von einer Häufung solcher Fälle in dieser Woche.