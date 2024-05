1 Die Polizei warnt vor "Benzinbettlern", die zurzeit in der Region unterwegs sind. (Symbolfoto) Foto: Skolimowska

Die Polizei warnt in den Kreisen Rottweil, Konstanz, Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis vor Betrügern, die am Straßenrand nach Benzin betteln.









Die Betrüger stellen sich mit eingeschaltetem Warnblinklicht und wild gestikulierend an den Straßenrand und täuschen eine Notlage oder Panne vor. Halten Autofahrer an, werden sie gebeten Geld für Benzin zu leihen oder es werden als Pfand angebliche Wertsachen angeboten, um dann an das gewünschte Bargeld der Helfenden zu gelangen. Häufig befinden sich in den angeblichen Pannenautos auch Kinder, die Mitgefühl auslösen sollen.