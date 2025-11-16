Betroffener aus Sulz: Apotheker beklagen mangelnde Rückendeckung vom Staat

Fehlende Beratung bei Medikamenten und längere Lieferzeiten können die Folge sein, wenn Supermärkte in den Arznei-Online-Handel einsteigen, warnt ein Apotheker aus Sulz.
„Es kann sein, dass sich gerade der Beruf des Apothekers auflöst“, gibt Sven Gerster zu bedenken. Und bezieht sich dabei auf die Ankündigung der Drogerie-Kette DM, eine eigene Online-Apotheke für rezeptfreie Medikamente wie Schmerzmittel zu etablieren. Auch der Mitbewerber Rossmann und die Supermarkt-Kette Lidl haben erklärt, in den Medikamenten-Handel einzusteigen.