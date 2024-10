Betroffener aus Donaueschingen: Manfred Kemter kämpft gegen Kinderlähmung

1 Manfred Kemter warnt vor einer erneuten Verbreitung von Polio. Er weiß, was es bedeutet, daran zu erkranken. Foto: Kemter

Manfred Kemter, Behindertenbeauftragter von Donaueschingen, sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl. Der Welt-Polio-Tag spielt für ihn eine große Rolle.









Link kopiert



In Deutschland leben etwa 60 000 Menschen mit den Spätfolgen der Kinderlähmung. Was nur wenig Menschen wissen: Ein erhebliches Problem ist das Post-Polio-Syndrom (PPS), das Jahrzehnte nach der Infektion auftreten und Betroffene erneut in ihrer Lebensqualität stark einschränken kann. Zu den Symptomen zählen Muskelschwäche, extreme Müdigkeit sowie Probleme beim Schlucken und Atmen.