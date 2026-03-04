Betriebsversammlung: VW-Betriebsratschefin will Töchter an die kurze Leine nehmen

Kraut und Rüben bei Audi und Porsche? VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo fordert klare Ansagen vom Konzern – und will die Marken wieder auf Wolfsburg einschwören.
Wolfsburg - VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat den Konzernvorstand aufgefordert, Töchter wie Audi und Porsche an die kürzere Leine zu nehmen. "Wolfsburg muss wieder stärker Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Konzernverbund sein", sagte sie auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg laut Redemanuskript, das der dpa in Auszügen vorliegt. "Alleingänge einzelner Marken können wir uns schlicht nicht mehr leisten", so Cavallo.