Bauarbeiten an der Hochbrücke Horb Ja, was nun? Porr erklärt plötzlich, im Zeitplan zu sein

Gibt es Hoffnung für die Bauzeit der Hochbrücke Horb? Porr lobt sich in einer Pressemitteilung für die gute Arbeit am Rauschbart und sagt: Trotz komplexer Baustelle in diesem Bereich sei man im Zeitplan.