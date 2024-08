Im Haslacher Freibad kann am Freitag bei Mondschein gebadet werden

Cocktails, Musik und leuchtende Bälle im Wasser warten am Freitagabend im Haslacher Freibad auf die Gäste. Betriebsleiter Andreas Kienzle hat das „Mondscheinschwimmen“ vor drei Jahren ins Leben gerufen, berichtet er im Gespräch.









Schwimmen bis tief in die Nacht, Cocktails, Musik und ein entspannter Sommerabend: All das können Badegäste am Freitagabend beim „Mondscheinschwimmen“ im Haslacher Freibad erleben.