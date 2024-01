An der Veranstaltung, die zum neunten Mal stattfand, nahmen diesmal 25 Betriebe und Institutionen aus der Gemeinde Baiersbronn teil – ein Rekord.

Die jährlich stattfindende Vorstellung der Betriebe sei inzwischen ein fester Bestandteil der Berufswegeplanung an der Johannes-Gaiser-Werkrealschule und der -Realschule, heißt es in einer Mitteilung der Schulen.

Lesen Sie auch

Einen ansprechenden äußeren Rahmen habe erneut die neue Aula der Schule geboten. An verschiedenen Ständen informierten die Firmen gezielt über ihre Betriebe und die angebotenen Berufsbilder. Im Mittelpunkt standen vor allem Informationen aus erster Hand zum Thema Ausbildungsberufe und Voraussetzungen für die Lehrlinge von morgen.

Bewusste Begrenzung

Die bewusste Begrenzung auf Betriebe aus der eigenen Gemeinde soll den Schülern aufzeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten die Betriebslandschaft Baiersbronns bietet, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Berufswegeplanung nehme an der Johannes-Gaiser-Schule einen großen Stellenwert ein. Sowohl an der Werkrealschule als auch an der Realschule sind verbindliche Einblicke in die Betriebswelt und das Absolvieren von Praktika fester Bestandteil des Bildungsplans und des Schulcurriculums.

Besonders froh seien die Schulen daher in diesem Zusammenhang darüber, dass sich wieder zahlreiche Baiersbronner Betriebe im Vorfeld der Betriebsbörse bereiterklärt hatten, den Schülern der Klassen sieben bis neun beider Schulen während des kurzweiligen Unterrichtsvormittags Rede und Antwort zu stehen.

Enge Verbindung zu Betrieben

Neben vielen Firmenchefs standen dafür vor allem auch aktuelle Auszubildende zur Verfügung. Viele davon stammen aus einem der letzten drei Abschlussjahrgänge der Johannes-Gaiser-Schule. Das, so heißt es weiter, sei ein Beleg dafür, dass sich die enge Verbindung der Schule mit den Betrieben für beide Seiten lohne.