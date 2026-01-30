Betriebsbörse in Baiersbronn: 26 örtliche Betriebe geben Schülern Einblicke in die Arbeitswelt

Schüler in Baiersbronn konnten sich bei einer Betriebsbörse am Schulzentrum über eine Vielzahl an Berufen informieren.

Wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten direkt vor der eigenen Haustür sind, erlebten Schüler der Johannes-Gaiser-Werkrealschule und -Realschule aus erster Hand. In der Sporthalle fand eine Betriebsbörse statt, bei der sich 26 ortsansässige Betriebe präsentierten – praxisnah, kreativ und mit spürbarer Begeisterung für Ausbildung und Nachwuchs, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt.

Begrüßt wurden die Betriebe und Jugendlichen von den beiden Schulleitern Oliver Balle (Werkrealschule) und Karin van Kemenade (Realschule) des Schulzentrums sowie Bürgermeister Michael Ruf. Schon zu Beginn wurde laut Mitteilung deutlich: Die Veranstaltung sollte mehr sein als eine klassische Ausbildungsmesse. Statt reiner Informationsstände setzten die Betriebe auf Mitmachen und Ausprobieren.

An den Stationen wurde gehämmert, geschraubt und getüftelt. Aus Messingringen entstanden kleine Herzen, ein Schlagschrauber durfte bedient werden, und ein elektrisches Geschicklichkeitsspiel forderte Konzentration und Feinmotorik. Die Schüler nutzten die Gelegenheit, stellten viele Fragen und kamen mit den Ausbildern ins Gespräch.

Steckbriefe über Betriebe

Begleitend zur Börse hatten die Jugendlichen den Auftrag, sich intensiver mit zwei Betrieben auseinanderzusetzen und diese anschließend in einem kurzen Steckbrief vorzustellen. Ziel war es, nicht nur Informationen zu sammeln, sondern eigene Interessen zu entdecken und zu reflektieren.

„Für unsere Schülerinnen und Schüler ist diese Betriebsbörse eine wertvolle Gelegenheit, Berufe nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern ganz praktisch zu erleben“, betonte Schulleiterin Karin van Kemenade bei der Begrüßung. Der direkte Kontakt zu Betrieben helfe dabei, Interessen zu entdecken und realistische Vorstellungen vom Berufsalltag zu entwickeln.

Bürgermeister Michael Ruf (von links), Schulleiterin Karin van Kemenade, RS-Lehrer Benedict Fahr, Schulsekretärin Andrea Kneißler, Schulleiter Oliver Balle. Foto: Gemeinde Baiersbronn

Auch Schulleiter Oliver Balle unterstrich die Bedeutung des Formats: „Gerade für unsere Schülerinnen und Schüler ist es enorm motivierend zu sehen, welche Chancen es direkt vor Ort gibt. Persönliche Gespräche und praktische Aufgaben machen Berufswahl greifbar und nehmen Berührungsängste.“

Bürgermeister zeigt sich beeindruckt

Bürgermeister Michael Ruf zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Betriebe und der Schulen: „Kein technischer Fortschritt kann Neugier, Begeisterung und persönliche Entwicklung ersetzen. Umso schöner ist es, dass wir Baiersbronner Schülerinnen und Schülern hier die Möglichkeit geben, ihre Interessen zu entdecken und vielleicht den Weg zu finden, der ihr späteres Berufsleben prägt.“

Dass ausschließlich ortsansässige Unternehmen vertreten waren, verlieh der Veranstaltung eine besondere Note, heißt es weiter.