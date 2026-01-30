Betriebsbörse in Baiersbronn: 26 örtliche Betriebe geben Schülern Einblicke in die Arbeitswelt

Schüler in Baiersbronn konnten sich bei einer Betriebsbörse am Schulzentrum über eine Vielzahl an Berufen informieren.
Wie vielfältig die beruflichen Möglichkeiten direkt vor der eigenen Haustür sind, erlebten Schüler der Johannes-Gaiser-Werkrealschule und -Realschule aus erster Hand. In der Sporthalle fand eine Betriebsbörse statt, bei der sich 26 ortsansässige Betriebe präsentierten – praxisnah, kreativ und mit spürbarer Begeisterung für Ausbildung und Nachwuchs, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt.