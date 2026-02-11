Betriebe suchen Nachwuchs: Das ist bei der Job-Expedition in Lahr geboten

Zwölf Lahrer Unternehmen bieten Jugendlichen Praktika an, um ihnen eine Ausbildung bei sich schmackhaft zu machen. Die Job-Expedition läuft in der Osterwoche vom 7. bis 9. April.
Die Job-Expedition war 2018 ein neues Vorhaben der Almi-Firmen – der Arbeitsgemeinschaft der Lahrer Mittelständischen Industrieunternehmen. Nachdem das Azubi-Projekt 2020 und 2021 von der Pandemie verhindert wurde, wird es in diesem Jahr nun zum siebten Mal aufgelegt. Die Firmenvertreter sagten am Dienstag bei einem Pressegespräch bei Nestler Wellpappe, was sie vorhaben.