Betriebe haben Probleme: Immer mehr Arbeitslose und Kurzarbeiter im Raum Lahr

Im Lahrer Raum steigt die Zahl der Menschen, die eine Stelle suchen. Andere Kennziffern belegen ebenfalls, dass es der Wirtschaft vor Ort nicht gut geht.
3,025 Millionen Menschen waren im August in Deutschland arbeitslos gemeldet, die Quote kletterte um 0,1 Punkte leicht auf 6,4 Prozent. Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles machte die Sommerpause (mit-)verantwortlich für den Anstieg, räumte aber auch ein, dass der schwache Arbeitsmarkt von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt sei.