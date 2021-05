1 Erich Behringer (von links), Deniz Tiras, Silviu Sauer, Hartmut Riepl und Silvia Zeisberg freuen sich, dass das Parkhotel in der Brigachstraße bestehen bleiben wird. Foto: Eich

Neues Zeitalter im Villinger Parkhotel: Das Haus in bester Lage ist von einem Investor gekauft worden. Dieser möchte den erfolgreichen Betrieb zunächst wie gehabt weiterführen – hat aber auch schon Ideen für Veränderungen.

VS-Villingen - Dass ein Hotel ausgerechnet in Corona-Zeiten einen neuen Eigentümer findet, dürfte durchaus Seltenheitswert haben – im Fall vom Villinger Parkhotel überrascht dies aber nicht wirklich. Denn: Belegungszahlen von über 90 Prozent – im krisengeprägten Jahr 2020 immerhin noch 73 Prozent – sprechen für sich.

Doch warum geht Sabine Zeisberg, die das Hotel im Jahr 2013 gekauft hatte, dann diesen Schritt? Die (jetzt Ex-)Eigentümerin erklärt: Ursprünglich sei das Hotel als langfristige Investition in ein Familienbetrieb gedacht gewesen. "Aber meine beiden Kinder haben sich anderweitig orientiert, weswegen ich mich letztes Jahr entschlossen habe, aufzuhören", so Zeisberg.

Mit Frühstückerei ins Schwarze getroffen

Nachdem sie den renommierten Betrieb an der Brigach übernahm – zuvor managte sie sieben Jahre lang gemeinsam mit ihrem Mann das ­Lokal "zum Färber" – brachte sie zugleich auch frischen Wind ins Parkhotel. Das frühere Restaurant baute sie zur "Frühstückerei" um – und traf damit Anfang des Jahres 2018 ins Schwarze.

"Das hat wahnsinnige Dimensionen angenommen", erklärt Zeisberg. Samstags hätten im Zwei-Schicht-Betrieb bis zu 120 Leute gefrühstückt, "es war eine personelle Herausforderung, das alleine zu stemmen". Nachdem ihre Töchter andeuteten, den Betrieb nicht übernehmen zu wollen, habe sie sich deshalb zum Verkauf entschieden.

Ins Boot geholt worden war in diesem Zusammenhang der Immobilienexperte Erich Behringer. Dieser berichtet davon, dass es einige Interessenten gegeben hätte, was angesichts des Renommees und der renovierten Räume nicht verwundern würde. Im Dezember seien die Verhandlungen mit einem der Interessenten kurz vor dem Abschluss gestanden, "der ist dann aber wieder abgesprungen", so Behringer.

Stattdessen taten sich kurz darauf neue Perspektiven auf. So zeigte Investor Silviu Sauer sein Interesse und schlug zu. Der Unternehmer aus Immendingen, welcher früher im Baugewerbe tätig war, hat sich auf die Sanierung und Vermietung von diversen Objekten spezialisiert. So ist er unter anderem Eigentümer des Ackerlochs in Unterkirnach, aber auch des Gambrinus-Gebäudes in der Oberen Straße, in welches ein Steak-Haus einziehen soll.

Gastronomie-Angebot soll erweitert werden

Und was hat Sauer mit dem Parkhotel vor? "Es bleibt so wie jetzt", macht der Investor deutlich. Umbauten der 18 Zimmer und zwei Appartements seien nicht notwendig. Die Frühstückerei soll ebenfalls weitergeführt werden, weswegen auch das Personal übernommen wird. Sauer ist in diesem Zusammenhang allerdings auf der Suche nach Gastronomie-Experten, die als Geschäftsführer für den Betrieb einsteigen sollen.

Seinem Berater, dem Immobilienmakler Deniz Tiras, zufolge, gibt es jedoch Überlegungen, das gastronomische Angebot zu erweitern. Das Frühstücksbüffet soll zwar im Mittelpunkt stehen, jedoch sei es vorstellbar, die Zeiten bis in den Abend hinein zu erweitern. Ein Mittagstisch und das Angebot für ein Abendessen seien derzeit nicht ausgeschlossen, machen die Verantwortlichen deutlich.

Und Sauer schwebt darüber hinaus vor, die Außengastronomie auszubauen. Bislang sei es nur möglich, entlang des Hotels Tische aufzustellen. Je nach Möglichkeit soll jedoch auch den Platz gegenüber des ehemaligen Brigach-Kiosks genutzt werden – mit dieser Idee möchte man nun auf die Stadt zugehen.

Und Zeisberg? Sie wird dem neuen Eigentümer für die Übergangsphase noch zur Verfügung stehen, dann aber ganz neue Wege gehen. "Ich habe die Malerei für mich entdeckt und möchte ein Atelier eröffnen", erklärt sie. Der Schwerpunkt soll hierbei auf Malkursen und Firmenevents liegen. Auch eine mobile Reitschule schwebt ihr zukünftig vor. Zeisberg: "Ich denke das ist der richtige Zeitpunkt, um einfach noch mal etwas Neues anzufangen."