Betrieb startet in „Probelauf“: Im Gasthaus Salmen in Ettenheim kehrt wieder Leben ein
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Das Gasthaus Salmen in Ettenheim hat einen neuen Pächter. Foto: Decoux

Nach rund zwei Jahren des Leerstands öffnet das Ettenheimer Gasthaus wieder. Morgen um 16.30 Uhr startet ein „Probelauf“, ehe es bald eine offizielle Neueröffnung geben soll.

Im Gasthaus in der Ettenheimer Thomastraße 11 wird ab morgen wieder regelmäßig gekocht, serviert und gegessen. Rund zwei Jahre lang stand es leer, nun hat es mit Robert Mayerlen einen neuen Pächter – und dieser bringt reichlich Erfahrung mit. Neben dem „Salmen“ betreibt Mayerlen bereits seit 14 Jahren das Keglerstüble. Das „Salmen“ betreibt er jedoch nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Koch Nado. „Wir sind Geschäftspartner und teilen uns die Aufgaben“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

 

Mit der Öffnung am morgigen Mittwoch ab 16.30 Uhr beginnt für die beiden ein „Probelauf“, wie Mayerlen erklärt. „Es muss sich erstmal alles einspielen.“ Erst danach sei eine offizielle Neueröffnung denkbar. Sicher ist indes: Sowohl im Gasthaus als auch auf der Speisekarte soll sich nicht viel ändern. Der gewohnte Charme und die Deutsche Küche bleiben laut dem neuen Pächter erhalten. Nur auf Pizza und italiensche Gerichte müssen Besucher künftig verzichten. Klar ist ebenfalls: „Der Betrieb im Keglerstüble läuft normal weiter“, betont Mayerlen.

So sehen die neuen Öffnungszeiten des „Salmen“ aus: dienstags bis freitags ist von 16.30 bis 22 Uhr geöffnet und samstags sowie sonntags von 12 bis 22 Uhr.

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