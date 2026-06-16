Betrieb startet in „Probelauf“: Im Gasthaus Salmen in Ettenheim kehrt wieder Leben ein

1 Das Gasthaus Salmen in Ettenheim hat einen neuen Pächter. Foto: Decoux Nach rund zwei Jahren des Leerstands öffnet das Ettenheimer Gasthaus wieder. Morgen um 16.30 Uhr startet ein „Probelauf“, ehe es bald eine offizielle Neueröffnung geben soll.







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Im Gasthaus in der Ettenheimer Thomastraße 11 wird ab morgen wieder regelmäßig gekocht, serviert und gegessen. Rund zwei Jahre lang stand es leer, nun hat es mit Robert Mayerlen einen neuen Pächter – und dieser bringt reichlich Erfahrung mit. Neben dem „Salmen“ betreibt Mayerlen bereits seit 14 Jahren das Keglerstüble. Das „Salmen“ betreibt er jedoch nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Koch Nado. „Wir sind Geschäftspartner und teilen uns die Aufgaben“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.