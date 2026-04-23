Betrieb im Gasthaus geht weiter: Die „Alte Brauerei“ in Ettenheim hat einen neuen Pächter
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Wolfgang Spengler (links) und Bürgermeister Bruno Metz (rechts) statteten dem neuen Pächter Sultan Singh einen Besuch in der „Alten Brauerei“ ab. Foto: Stadt

Die Familie Singh leitet ab sofort die „Alte Brauerei“ in Ettenheim. Künftig gibt es dort eine Mischung aus deutschen und indischen Spezialitäten.

Die „Alte Brauerei“ in Ettenheim hat unter neuer Leitung wieder geöffnet: Seit wenigen Wochen führt Familie Singh das traditionsreiche Gasthaus im Herzen der Stadt. Bürgermeister Bruno Metz ließ es sich nicht nehmen, die neuen Pächter persönlich willkommen zu heißen. Gemeinsam mit Amtsleiter Wolfgang Spengler (Amt für Wirtschaftsförderung und Digitalisierung) besuchte er das Ehepaar, überreichte ein Präsent und wünschte einen erfolgreichen Start sowie alles Gute für die Zukunft, heißt es in einer Mitteilung.

 

„Es freut uns sehr, dass die ‚Alte Brauerei‘ wieder belebt ist und mit Familie Singh engagierte Gastgeber gefunden wurden“, betonte Metz. Auch Spengler hieß die neuen Pächter willkommen und unterstrich die Bedeutung einer lebendigen Gastronomieszene für die Innenstadt.

Die Speisekarte wurde erweitert

Familie Singh setzt in der „Alten Brauerei“ bewusst auf Kontinuität: Name und bewährtes Konzept bleiben erhalten, heißt es weiter. Gleichzeitig wird das kulinarische Angebot behutsam erweitert: Neben der klassischen deutschen Küche finden sich künftig auch indische Spezialitäten auf der Speisekarte. Im Zuge der Wiedereröffnung wurden zudem die sanitären Räume modernisiert und an heutige Standards angepasst.

Unterstützt wird Familie Singh von Mitarbeiter, die bereits zuvor in der „Alten Brauerei“ tätig waren. Die ersten Rückmeldungen der Gäste sind durchweg positiv und zeigen, dass das neue Speisenangebot gut angenommen wird, betont die Stadt.

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