Betrieb im Gasthaus geht weiter: Die „Alte Brauerei“ in Ettenheim hat einen neuen Pächter

1 Wolfgang Spengler (links) und Bürgermeister Bruno Metz (rechts) statteten dem neuen Pächter Sultan Singh einen Besuch in der „Alten Brauerei“ ab. Foto: Stadt Die Familie Singh leitet ab sofort die „Alte Brauerei“ in Ettenheim. Künftig gibt es dort eine Mischung aus deutschen und indischen Spezialitäten.







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Die „Alte Brauerei“ in Ettenheim hat unter neuer Leitung wieder geöffnet: Seit wenigen Wochen führt Familie Singh das traditionsreiche Gasthaus im Herzen der Stadt. Bürgermeister Bruno Metz ließ es sich nicht nehmen, die neuen Pächter persönlich willkommen zu heißen. Gemeinsam mit Amtsleiter Wolfgang Spengler (Amt für Wirtschaftsförderung und Digitalisierung) besuchte er das Ehepaar, überreichte ein Präsent und wünschte einen erfolgreichen Start sowie alles Gute für die Zukunft, heißt es in einer Mitteilung.