Betreuungsverein in Bisingen: „Menschen sind zunehmend verunsichert“

1 Die neugewählte Vorstandschaft mit Bürgermeister Roman Waizenegger (rechts) Foto: Elisabeth Wolf

Der Bedarf der psychosozialen Ansprache wächst in einer Zeit, in welcher Veränderungen zum Alltag gehören. Das spürt auch der Betreuungsverein der Lebenshilfe Zollernalb. Wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde, steigt der Arbeitsaufwand.









Der Betreuungsverein der Lebenshilfe Zollernalb hat seine jüngste Mitgliederversammlung in der Cafeteria der Lebenshilfe abgehalten. Der Vorsitzende Holger Klein berichtete von einem steigenden Arbeitsaufwand im Betreuungsverein. Mit ein Grund: die am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Betreuungsrechtsreform. Dadurch sei die ohnehin schon anspruchsvolle Arbeit noch herausfordernder geworden und die Anforderungen an die fachliche Expertise seien komplexer geworden.