Betreuungsplätze sind gefragt Pläne für elften Kindergarten in St. Georgen werden konkret

Auch in der Bergstadt ist der Bedarf an Kindergartenplätzen groß. Doch in Zukunft könnte sich die Situation etwas entspannen. Die Stadt hat eine Gebäude im Urbanweg gekauft, um darin eine neue Kindertagesstätte mit vier bis fünf Gruppen einzurichten.