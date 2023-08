Im Landkreis Freudenstadt haben etwa 1400 Menschen aufgrund von Krankheit, Alter oder Behinderung einen rechtlichen Betreuer, der für sie Hilfen organisiert oder Post sowie Finanzen verwaltet. Zwei solcher Berufsbetreuer berichten von ihren Erfahrungen.

Sandra Eugen hat eine Ausbildung als Leitstellendisponentin und als Heilpraktikerin für Psychotherapie absolviert. Benjamin Krakowski ist gelernter Industriemeister und ausgebildeter Systemischer Coach. Beide führen Betreuungen nebenberuflich auf selbstständiger Basis, wie das Landratsamt mitteilt.

Was brachte die beiden zur Tätigkeit eines rechtlichen Betreuers? „Bereits 2019 hat ein Zeitungsinserat mein Interesse geweckt. Mein ursprüngliches Ziel, eine eigene Praxis zu eröffnen, war aufgrund der Pandemie und eines Wohnortwechsels nicht möglich, und so habe ich mich bei der Betreuungsbehörde beworben und meine Entscheidung bis heute nicht bereut“, erklärt Sandra Eugen. Benjamin Krakowski berichtet, dass er durch die Pandemie in seinem Berufsfeld Coaching einen Auftragsrückgang erlebte. Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, wollte er sich breiter aufstellen. „Die rechtliche Betreuung wurde mir durch ein Familienmitglied empfohlen. Die Erfahrungen bei der rechtlichen Betreuung bringen mich immer wieder dazu, innezuhalten und dankbar zu sein für all die Selbstverständlichkeiten in meinem Alltag.“

Wie sieht der typische Alltag als Betreuer aus? Im Regelfall plant Krakowski freitags die kommende Arbeitswoche. Dazu gehöre es, Anträge zu stellen, Berichte über die Betreuung zu erstellen, Rechnungen für die Betreuten zu begleichen oder auch Lösungen für Kredittilgungen mit Gläubigern zu erarbeiten. „Bei neuen Betreuungen kommt oft noch das Organisieren einer Wohnungsentrümpelung und die anschließende Wohnungsübergabe hinzu. Manchmal sind es auch Häuser, die im Anschluss vermietet oder verkauft werden sollen“, sagt Krakowski.

Der administrative Bereich nehme immer mehr zu, sodass der persönliche Kontakt zu den Betreuten zu kurz komme. Seit Neuestem habe er eine Mitarbeiterin für die administrativen Tätigkeiten, da vorher der Wochenplan oft durch kurzfristige Interventionen geändert werden musste.

Was war das bisher schönste Erlebnis? Sandra Eugen meint dazu: „Einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung vor der Obdachlosigkeit zu bewahren und seine existenzielle Grundlage sicherstellen zu können.“

Was ist an der Tätigkeit besonders herausfordernd? Die administrative Arbeit zu bewältigen und gleichzeitig den Kontakt mit den Betreuten zu pflegen, sei sehr herausfordernd, erklärt Eugen. Oft müssten schnelle Lösungen für akute Probleme gefunden oder rechtskonforme Entscheidungen getroffen werden, was die Tagesplanung schwierig mache. „Allerdings ist man fast jeden Tag um mindestens eine Erfahrung reicher, die in anderen Fällen weiterhelfen kann“, weiß sie.

Für wen kann eine Betreuertätigkeit reizvoll sein? Wer gerne seinen Arbeitsalltag selbst organisiert und für spontane Planänderungen zu haben ist, sollte sich das Aufgabenfeld des Berufsbetreuers genauer anschauen, findet Krakowski. Selbstdisziplin und manchmal auch ein „dickes Fell“ gehören zu den Kernkompetenzen.

Weitere Informationen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Betreuer gibt es bei Michaela Mast unter Telefon 07441/867 13 01. Wer sich beruflich dafür interessiert, erhält Infos bei der Betreuungsbehörde bei Yvonne Wurster unter Telefon 07441/920 61 58.