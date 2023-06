1 Die Physiotherapeutin Larissa Meister aus Beinberg freut sich auf den Extrem-Triathlon. Sie ist im Begleitteam. Foto: Krokauer

18 Athleten aus ganz Deutschland gehen beim Extrem-Triathlon XtraMile an ihre Grenzen und sammeln dabei auch noch für einen guten Zweck. Damit die Sportler das durchhalten, ist ein Begleitteam nötig, das sich um sie kümmert – unter ihnen die Physiotherapeutin Larissa Meister aus Beinberg.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











An diesem Freitag geht es für die zwei Sportlerinnen und 16 Sportler in aller Frühe los. Ab sechs Uhr schwimmen sie vier Kilometer in der Bleilochtalsperre in Thüringen. Gegen 8 Uhr schwingen sie sich auf den Sattel, um mit dem Rennrad am ersten Tag bis Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall (Hohenlohe) zu kommen. Dort werden die Sportler gegen 19 Uhr erwartet.