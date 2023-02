Hebammenambulanz in der Helios Klinik Rottweil eröffnet

1 Das Team der Helios Klinik stellte den Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe vor und stand bei allen Fragen zur Verfügung. Foto: Fischer

Eine neue Hebammenambulanz bildet jetzt neben dem Kreißsaal und der Mutter-Kind-Station einen weiteren Baustein im Angebot rund um die Geburtshilfe in der Helios Klinik Rottweil.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Eine bunte Couch, Babyfotos an der Wand, Yoga-Matten auf dem Boden: Es ist ein Raum, dessen Atmosphäre man nicht unbedingt mit einem Krankenhaus assoziiert – und dennoch ist er in der Helios Klinik Rottweil zu finden, direkt in der Nähe des Kreißsaals im zweiten Stock. Die Rede ist von der neu gegründeten und seit Samstag offiziell eröffneten Hebammenambulanz. Diese haben die Beleghebammen eingerichtet, um einen gemütlichen Rahmen zu schaffen für die Vorstellungstermine vor der Geburt und für die Nachsorge – bei Frauen im Wochenbett, die keine Hebamme gefunden haben.

Zeit für die schwangere Frau

Der große Vorteil: Eine Hebamme ist extra für die Ambulanz eingeteilt, damit sie sich Zeit nehmen kann für die schwangere Frau oder für die frischgebackenen Eltern – und das losgelöst vom Klinikalltag und vom Geschehen im Kreißsaal.

Zur offiziellen Eröffnungsfeier waren niedergelassene Gynäkologen sowie freiberufliche Hebammen, die Kurse für Schwangere und Nachsorge anbieten, eingeladen. Sie bekamen spannende Einblicke, schauten sich die Kreißsaal-Räume an und gingen anschließend mit den Hebammen, Ärzten und Pflegekräften der Helios Klinik in den Austausch. Die neue Hebammenambulanz bildet neben dem Kreißsaal und der Mutter-Kind- Station nun einen weiteren Baustein im Angebot rund um die Geburtshilfe in der Helios Klinik Rottweil.

Kurse und Betreuung

Hier finden künftig die Vorstellungstermine vor der Geburt, die Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse sowie bei Bedarf die Wochenbettbetreuung statt. "Wir sind froh und glücklich, dass wir elf sehr motivierte Beleghebammen und ein großes, kompetentes Ärzte- und Pflegeteam für den Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe hier bei uns im Haus haben", betonte Klinikgeschäftsführer Robert Brandner. Er freute sich, die niedergelassenen Ärzte sowie Hebammen in der Klinik begrüßen zu dürfen: "Eine gute Kommunikation und ein gutes Miteinander ist für uns sehr wichtig."

Den Hebammen der Klinik dankte er für das Engagement, mit dem sie das Projekt Hebammenambulanz für eine noch bessere Versorgung der Patientinnen angestoßen und immer vorangetrieben haben. Markus Zenz, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe, und Oberärztin Julia Martin stellten den niedergelassenen Kollegen das Leistungsspektrum der Klinik im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe sowie ihr Team vor.

Kooperation mit der Hochschule Tübingen

Auf die Entstehung der Hebammenambulanz blickte die Hebamme Simone Fischer zurück. Sie bedankte sich bei der Geschäftsführung, die mit der Bereitstellung des Raumes dieses Projekt erst möglich gemacht habe. Hebamme Jessica Wenzler schilderte, wie die Hebammen in der Klinik arbeiten. Sie sprach unter anderem über die Kooperation mit der Hochschule Tübingen, in deren Rahmen Hebammenstudentinnen im Kreißsaal Rottweil ausgebildet werden.

Die Mutter-Kind-Station stellten Stationsleiterin Eveline Aigeldinger und Kinderkrankenschwester Michaela Haufe vor. Im Anschluss bot das Team der Geburtshilfe den Gästen eine Kreißsaal-Führung an.

INFO

Das Team der Geburtshilfe bietet jeden ersten Dienstag im Monat einen digitalen Infoabend mit Kreißsaalführung an. Alle Fragen der Paare beantworten die Hebammen im Live-Chat. Es ist keine Anmeldung notwendig, Informationen zum Einwählen gibt es auf der Homepage der Klinik unter Geburtshilfe. Der nächste digitale Infoabend findet am Dienstag, 7. Februar, ab 19 Uhr statt.