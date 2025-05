Der Waldkindergarten „Abenteuerkinder“ in Würzbach hat anlässlich seines Sommerfests die Einweihung der zweiten Schutzhütte gefeiert. Damit wurde auch offiziell der Betrieb mit zwei Kinderarten-Gruppen gestartet.

Der Platz mitten im Wald unweit des Sportgeländes ist für die Kinder ein wahres Paradies. Und könnte schöner nicht sein, um ein Sommerfest der Familien zu feiern, bei dem gleichzeitig die neue, zweite Schutzhütte eingeweiht wurde. Parallel zur Errichtung der zweiten Hütte wurde die bestehende Hütte, die vor dem Kindergartenbetrieb als Pflanzgartenhütte genutzt wurde, renoviert. In ihr hatten sich Siebenschläfer „einquartiert“ und für Schäden gesorgt.

Lesen Sie auch

Zum Sommerfest hatten die Eltern auf dem Platz vor der bisherigen Hütte die Tische mit Wiesenblumensträußchen geschmückt. Drei Jungs vom SV Würzbach heizten den Grill an und sorgten für Getränke. Und immer wieder schön ist zu erleben, wie selbstverständlich die Kinder in „ihren“ Wald ausschwärmen zum Spielen und sich beschäftigen.

Kinder können sich schminken lassen

Das Erzieherinnenteam hatte ein paar Angebote vorbereitet, eine Gruppe Kinder saß mit Bilderbüchern auf einer Decke zwischen den Bäumen, etwas weiter wurden Gesichter geschminkt mit Tieren oder Fantasiemustern. Und dann versammelten sich alle auf dem Wall um die neue Hütte, denn die offizielle Eröffnung nahte.

Die drei Vorständinnen des 2018 gegründeten gemeinnützigen Trägervereins Waldkindergarten Abenteuerkinder, Nicole Baier, Alexandra Reichle und Laura Reichle, bedankten sich bei der gesamten Handwerkerschaft, „die mit ihrem Know-how, ihrer Sorgfalt und ihrer Leidenschaft dieses Projekt zum Leben erweckt haben“, so Alexandra Reichle. Der Waldkindergarten lebe vom Miteinander von Eltern, Kindern und Erziehern, aber auch vom Miteinander der gesamten Gemeinschaft.

So funktioniert Gemeinschaft

„Der Bau dieser Hütte ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine solche Gemeinschaft funktioniert.“ Waren doch nicht nur die ausführenden Handwerker beteiligt, sondern auch die Gemeinde Oberreichenbach, die bereit war, das Vorhaben zu unterstützen. „Die unkomplizierte Zusammenarbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir dieses Projekt realisieren konnten“, sagte Alexandra Reichle.

Ein großer Dank gelte allen weiteren Unterstützern, Mitgliedern und Spendern, die durch tatkräftige Mitarbeit und das Teilen von Fachwissen und Kontakten „ihren Teil zum wunderbaren Ergebnis beigetragen haben.“

Vorschriften lassen nur ein Flachdach zu

Die Eröffnung war gleichzeitig das Richtfest für die neue Hütte. Sie hat ein Flachdach, was einer behördlichen Vorgabe geschuldet ist. Denn ein Satteldach hätte die erlaubte Kubatur für den Neubau überschritten. Also stieg Manuel Reichle für den Zimmereibetrieb zusammen mit seinen Brüdern und der nachfolgenden Generation aufs Flachdach.

„Ein Haus aus Holz, von Hand gemacht, im Grünen steht’s im Waldeslicht“, heißt es im Richtspruch. Er leerte das Glas und warf es nicht, wie sonst üblich, zu Boden, sondern sicherheitshalber in einen Kübel auf dem Dach, damit es Glück bringe für den Kindergarten-Betrieb und die Kinder. Diese bedankten sich bei allen Beteiligten und den vielen Gästen mit ihrem Statement-Lied: „Ich in ein Waldkind, schaut mich an, an mir ist Erde dran, unterm Fingernagel, an der Jacke, in den Haaren, auf der Backe.“ Zur Belohnung erhielt jedes Waldkind aus den Händen des versammelten Erzieherinnen-Teams noch eine Waldkindi-Käppi.

Der Waldkindergarten hat jetzt Platz für 40 Kinder in zwei Gruppen zu je 20 Kindern. Unter der Leitung von Anne Rothfuß-Haase begleiten weitere sechs Erzieherinnen und aktuell ein Praktikant die Kinder und „schaffen ihnen in diesem Naturraum eine sichere, liebevolle und fördernde Umgebung“, so Reichle.

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden sich auf der Homepage des Vereins www. waldkindergarten-wuerzbach.de.