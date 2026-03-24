Betreuung in Winterlingen: „Wir gehen vom Worst Case aus“

Winterlingen baut seine Ganztagsbetreuung aus und erhöht die Gebühren. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu, es gab auch Gegenwind.
Kommunen müssen ab diesem Schuljahr eine Ganztagsbetreuung für die ersten Klassen anbieten – ein alter Schuh, wenn es nach Bürgermeister Michael Maier geht. Seit 2021, als das Gesetz beschlossen wurde, hatten die Gemeinden Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die Grundschule in Winterlingen ist gut aufgestellt. Sie können die Betreuung nicht nur für die ersten Klassen, sondern für alle vier Jahrgangsstufen anbieten.