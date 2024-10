Betreuung in Talheim: Zu wenig Platz für Kinder

1 Für die Kinderbetreuung in Talheim werden einige Plätze mehr benötigt. Foto: Franziska Müller

Schon bei der „Einwohnerfragerunde“ sprach Marius Immer als Vertreter der Elternschaft das Problem an. Der innerörtliche Kindergarten Krümelkiste ist bis auf den letzten Platz belegt, einige Kinder stehen auf einer Warteliste. „Wie konnte es soweit kommen, was gibt es für kurzfristige Lösungen, wie wird das Problem langfristig gelöst?“, so lauteten die Fragen, die Immer vortrug. Momentan sei es so, dass Kinder die in den nächsten Monaten zur Welt kommen, in drei Jahren möglicherweise im Ort keinen Kindergartenplatz bekommen, dieses Szenario zeigte der Familienvater auf.