Betreuung in Schenkenzell: So steht es um die Kindergartenplätze

So steht es um die Kindergartenplätze

Betreuung in Schenkenzell

1 Der im Januar 2023 in Betrieb gegangene neue Kindergarten St. Ulrich in der ehemaligen Grundschule sorgt bei den nachgefragten Betreuungsplätzen für Entspannung. Foto: Herzog

Die Gemeinde kann im laufenden Kindergartenjahr 2024/2025 genügend Betreuungsplätze anbieten. Das hat die aktuelle Bedarfsplanung ergeben, die dem Gemeinderat zur Kenntnis vorlag.









Link kopiert



Mit ihren beiden Kindergärten St. Luitgard im Äckerhofweg und St. Ulrich in der ehemaligen Grundschule in der Ortsmitte, beide in Trägerschaft der katholischen Kirche, kann die Gemeinde mit verschiedenen Betriebsformen einschließlich zweier Kinderkrippen insgesamt 114 Plätze anbieten. Anders als zahlreiche andere Kommunen infolge Personalnot muss die Gemeinde weder ihre bisherigen Öffnungszeiten reduzieren, noch angebotene Betreuungsgruppen streichen.