Betreuung in Rottenburg: Mancher Kindergarten muss schließen

Kinder ab einem Jahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz – dieser wird in Rottenburg erfüllt. Der Rechtsanspruch gilt als gesetzlich erfüllt, wenn das Kind einen Platz in einer Einrichtung im Landkreis Tübingen erhält. Hierzu sagt das Verwaltungsgericht Köln, dass eine Wegstrecke von bis zu 30 Minuten als zumutbar gilt. Es werde in Rottenburg immer versucht, das Kind in einer wohnortnahen Kindertageseinrichtung zu betreuen, erklärte Kulturamtsleiterin Manuela Beck im Gemeinderat.

Keine Kindergartenbezirke

In Rottenburg gibt es keine Kindergartenbezirke – alle Einrichtungen stehen allen Kindern sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften zur Verfügung. In den 17 Stadtteilen decken die Einrichtungen den örtlichen Bedarf ab. Bei einem Überhang an Kindergartenplätzen kann das Angebot auch für Kinder aus anderen Stadtteilen und darüber hinaus für angrenzende Gemeinden geöffnet werden. Ziel ist aber immer, dass für alle Kinder eines Ortes vor Ort ein Betreuungsplatz angeboten werden kann.

Insgesamt sind in Rottenburg mitsamt den Ortschaften aktuell 40 Kindertageseinrichtungen mit 108,5 Gruppen vorhanden. Aktuell stehen in der Kernstadt 815 Plätze für Überdreijährige Kinder sowie 170 Krippenplätze zur Verfügung. In den Rottenburger Stadtteilen stehen derzeit 988 Plätze im Bereich Ü3, 102 Krippenplätze und 57 Plätze in altersgemischten Gruppen zur Verfügung.

Im Mai wird eine neue Krippengruppe im Kinderhaus Yalova eröffnet, diese ist hier bereits eingerechnet. Im Kindergarten St. Maria in Frommenhausen konnte eine Kleingruppe in Betrieb gehen, so dass es nun wieder ein bedarfsgerechtes Angebot vor Ort gibt.

In Wurmlingen wurde der Kindergarten aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen Ende 2024 geschlossen. Der Betrieb wurde bereits zum 1. November eingestellt. Alle Kinder sind mit Anschlussplätzen versorgt. Die Räumlichkeiten werden seit diesem Jahr für die Kernzeitbetreuung genutzt.

Zweite Gruppe eröffnet

In Ergenzingen hat der Kindergarten auf der Liebfrauenhöhe eine zweite Gruppe eröffnet. Die Räume sind fertig gestellt, und die Inbetriebnahme erfolgt bis Ende 2025. In Baisingen ist der Kindergarten während der Bauzeit für die Erweiterung und Sanierung des katholischen Kindergartens interimsweise im Schloss in den Räumen der Ortsverwaltung untergebracht. Die Ortschaftsverwaltung befindet sich so lange in einer Wohnung der Wohnbau Rottenburg.

Problem in Eckenweiler

Die Kinderzahlen in Eckenweiler sind weiterhin stark rückläufig, so dass zum Kindergartenjahr 2025/2026 die Außenstelle des städtischen Kindergartens im Milchhäusle geschlossen wird. Es soll aber eine Durchgängigkeit der Betreuungsmodelle Krippe und Kindergarten geschaffen werden. Zum Kindergartenjahr 2025/2026 liegt der Platzbedarf in Eckenweiler bei 16 Plätzen, es stehen 25 Plätze zur Verfügung. Zum Kindergartenjahr 2026/2027 liegt der Platzbedarf bei 15 Plätzen, das Platzangebot sieht 25 Plätze vor.