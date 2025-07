Betreuung in Rosenfeld: Diese Kita wird bald zur Großbaustelle

1 Hier rücken bald die Bagger an. Foto: Hier wird nicht nur im Sandkasten gebuddelt: Mitte August rücken in einem Rosenfelder Kindergarten die Bagger an.







Die Erweiterung der Eilers-Kita nimmt Formen an – nicht mehr nur auf dem Papier. „Mitte August, in der letzten Handwerkerferienwoche, geht’s los“, verkündete Architekt Thomas Arndt am Donnerstagabend im Rosenfelder Gemeinderat. Ein letztes Mal gab er einen Einblick in die Planung, um dann, was das Gremium sicherlich viel mehr interessierte, über den geplanten Bauverlauf zu informieren.