Betreuung in Pfalzgrafenweiler

1 Seit die Betreuungseinrichtungen in Pfalzgrafenweiler verlängerte Öffnungszeiten anbieten, ist das Interesse der Eltern daran groß. (Symbolfoto) Foto: dpa/Grubitzsch

Fragestellerinnen zeigen sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler irritiert von der Entscheidung des Gremiums zur Kita am Pfarrweg.









Die Fragestunde für die Einwohner wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Pfalzgrafenweiler mehrfach genutzt, um die vom Gremium jüngst abgelehnte Kita-Erweiterung am Pfarrweg anzusprechen.