Betreuung in Oberndorf

1 Die Fertigstellung der Wabe-Kita auf dem Lindenhof wird von Eltern und Verwaltung sehnlichst erwartet. Foto: Reimer

Der Bau der Wabe-Kita auf dem Lindenhof schreitet voran. 112 Betreuungsplätze sollen hier entstehen. Derweil steht die Zukunft zweier Oberndorfer Kindergärten in Frage.









Die Plätze sind knapp, doch eine Besserung ist in Sicht. Auf dem Lindenhof nimmt die Wabe-Kita langsam Form an. Im September soll die Einrichtung mit zwei Gruppen an den Start gehen. Nach der Fertigstellung zum Jahresende wird es hier insgesamt 112 Plätze geben. Im Verwaltungsausschuss wurde anhand der Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr gezeigt, wie sich dadurch die Auslastung verändern wird.