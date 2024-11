1 Eine Frau sitzt einsam am Fenster: Vereinsamung ist eines von vielen Problemen, die in den Notunterkünften herrschen. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Die Balinger Gemeinderäte diskutierten erneut über die angestrebte Sozialbetreuung in den Notunterkünften. Einen konkreten Vorschlag unterbreitete dann die Verwaltung.









Nicht zum ersten Mal stand die Einrichtung einer Sozialbetreuung in den Balinger Notunterkünften auf der Tagesordnung des Gemeinderats, auch in vergangenen Ausschüssen wurde das Thema lang und breit diskutiert. So auch in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend.