Betreuung in Mötzingen: Püschner übernimmt Pädagogische Gesamtleitung

Kerstin Püschner an ihrem Arbeitsplatz im Mötzinger Rathaus. Foto: Katzmaier Der Betreuungsbereich in Mötzingen wird seit Anfang Juli zentral koordiniert. Kerstin Püschner hat die neu geschaffene Stelle der Pädagogischen Gesamtleitung übernommen.







Der Arbeitsplatz von Kerstin Püschner ist ein Büro im Mötzinger Rathaus. Im Gegensatz zu manch anderen Gesamtleitungen in kleineren Kommunen ist sie nicht in der eigentlichen Erziehungs- und Betreuungsarbeit in einem Kindergarten aktiv. Dennoch weiß die 53-Jährige genau, was in den Einrichtungen Sache ist: Püschner ist gelernte Erzieherin und hat zuletzt in Neustetten einen Kindergarten geleitet. Sie hat eine Zusatzqualifikation bei der Betreuung für Kinder unter drei Jahren.