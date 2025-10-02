Betreuung in Mahlberg: 19 Kinder haben keinen sicheren Kita-Platz

Die angespannte Betreuungssituation der Stadt beschäftigte den Gemeinderat Mahlberg.
Mehr als eine Million Euro hat die Stadt in den vergangenen drei Jahren in mehr Betreuungsplätze für Kindergartenkinder investiert. Mit Naturkindergarten und Kita Schlosshüpfer, beide in Trägerschaft der Gesellschaft Vielfalt für Kinder, wurden 60 neue Plätze geschaffen – und doch scheint die Warteliste auf einen Platz in einer Kindertagesstätte nicht entscheidend kürzer zu werden. Allein für das laufende und das folgende Kindergartenjahr 2026/27 haben in den vier Einrichtungen im Stadtgebiet elf Kinder unter drei Jahren und acht Kinder über drei Jahren einen festen Betreuungsplatz noch nicht sicher.