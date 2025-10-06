Betreuung in Lörrach: Drei Kindergartengruppen für Haagen

Beim Spatenstich hat die Freude über den Baubeginn dieses im Dorf so sehnlichst erwarteten Kindergartens überwogen.
„Was lange währt, wird endlich gut“, „Gut Ding will Weile haben“ - und man könnte sich vermutlich noch vieler weiterer Plattitüden bedienen, wenn es um den Neubau des evangelischen Kindergartens in Haagen geht. Aber beim Spatenstich hat dann doch einfach die Freude über den Baubeginn dieses im Dorf so sehnlichst erwarteten Kindergartens überwogen. Selbst die direkten Nachbarn sehen dem anstehenden Baulärm mit einem „Gott sei Dank geht was“ entgegen.