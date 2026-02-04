Betreuung in Lörrach: Ganztagsbetreuung schafft Raumbedarf

Der kommende Rechtsanspruch der Betreuung für Grundschulkinder muss vorbereitet werden. Dies war Thema in der Sitzung des Brombacher Ortschaftsrats.
Mit Beginn des kommenden Schuljahres haben die neuen Erstklässler einen Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung. Dazu müssen auch in Brombach neue Betreuungseinrichtungen aufgebaut werden. Mit jedem neuen Schuljahr wird die Zahl derer, die diesen Rechtsanspruch haben, steigen. Die bestehenden Räumlichkeiten der Schulkindbetreuung an der Hellbergschule reichen zur Deckung dieser Bedarfe nicht aus.