Betreuung in Kandern: Kindergärten und Kitas sind gut aufgestellt

Vor nicht allzu langer Zeit hatte sich die Betreuungssituation für Kleinkinder noch komplett anders dargestellt. Daran erinnerte Gemeinderat Cyrus Abazari (SPD/Unabhängige) in der Gemeinderatssitzung am Montag. Bei einer Gemeinderatssitzung vor drei Jahren, im März 2022, war der öffentliche Druck groß, „der Zuschauerraum war voll“ gewesen. Zahlreiche Eltern waren zu der Sitzung gekommen und hatten mehr Engagement der Stadt gefordert, um die Situation zu verbessern. Das Gremium musste damals darauf reagieren, dass der Bedarf nach Kinderbetreuungsplätzen seinerzeit nicht vollständig gedeckt werden konnte, unter anderem wurde ein Arbeitskreis gegründet. Das Hauptproblem war der Fachkräftemangel. Im Kindergarten Ochsengasse etwa musste damals sogar eine Krippengruppe vorübergehend geschlossen werden. Für das kommende Betreuungsjahr sei man gut aufgestellt, erläutere Verwaltungsmitarbeiterin Catherine Brunner bei der Gemeinderatssitzung am Montag. Die kirchlichen und freien Träger bieten insgesamt 147 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren und zehn Krippenplätze an. Für jüngere Kinder im Alter von elf Monaten bis zum dritten Lebensjahr kooperiert die Stadt Kandern mit dem Familienzentrum in Weil am Rhein, wo 20 von Kandern geförderte Betreuungsplätze angeboten werden.

Kooperation mit freien und kirchlichen Trägern

Um den Rechtsanspruch gerecht zu werden, kooperiert die Stadt mit freien und kirchlichen Trägern: Der Waldorfkindergarten Feuerbach betreut eine altersgemischte Gruppe mit bis zu 18 Kindern im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Die Einrichtung hat von 7.30 bis 13.30 Uhr geöffnet und bietet demnach verlängerte Öffnungszeiten. Der Kindergarten Storchennest in Holzen in kirchlicher Trägerschaft betreut bis zu 25 Kinder von drei bis sechs Jahren. Der Naturkindergarten, den es seit Mai 2024 gibt, nimmt an den beiden Standorten Tannenkirch und Sitzenkirch je bis zu 20 Kinder auf. Das evangelische Kinderhaus Tannenkirch bietet für Kinder ab drei Jahren 20 Plätze in der Regelbetreuung, in den verlängerten Öffnungszeiten können 22 Kinder ab drei Jahren betreut werden. Die Einrichtung stellt 22 Tagesplätze zur Verfügung und zehn Krippenplätze mit verlängerten Öffnungszeiten. Der Homepage des Kinderhauses ist zu entnehmen, dass die Einrichtung eine Leitung und eine Erzieherin/pädagogische Fachkraft sucht. In der Trägerschaft der Stadt Kandern gibt es drei Einrichtungen, in denen insgesamt 168 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren und 25 Krippenplätze zur Verfügung stehen. In der Kindervilla an der Karl-Berner-Straße können 22 Kinder ab drei Jahren halbtags betreut werden, 22 Plätze stehen seit dem 1. Januar 2025 mit verlängerten Öffnungszeiten zur Verfügung. Die städtische Kindertagesstätte „Am Forsthaus“ kann – je nach Nachfrage – bis zu 80 Plätze für Kinder ab drei Jahren anbieten. Aktuell können dort bis zu 15 Krippenkinder mit verlängerten Öffnungszeiten betreut werden. Eigentlich werden dort bis zu 20 Plätze angeboten, wegen des Personalstandes seien es aktuell nur 15. Ziel sei, wieder 20 anzubieten. Vor zwei Jahren muste die Kita ihre Öffnungszeiten drastisch einschränken.

Anmeldesystem funktioniert nicht einwandfrei

In der „Schatzkischte“ Wollbach gibt es für Kinder ab drei Jahren zehn Ganztagsplätze, 34 Plätze und zehn Krippenplätzen, jeweils mit verlängerten Öffnungszeiten. Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde das elektronische Anmeldesystem „Little Bird“ eingeführt. Allerdings, darauf wies Sitzenkirchs Ortsvorsteher Tobias Buss hin, könnten Eltern aus Sitzenkirch ihre Kinder nicht über das Elternportal anmelden. Zudem gebe es ein Darstellungsproblem für den Standort Tannenkirch, das er als „irreführend“ wahrnehme. Das liege, antwortete Brunner, an der Lizenz. Penner wies darauf hin, dass im Gespräch sei, das Problem durch eine zweite Lizenz zu lösen.

„Wir haben große finanzielle Anstrengungen unternommen, um dahin zu kommen“, konstatierte Johann Albrecht von den Freie Wählern. Gabriele Weber, SPD - Fraktionssprecherin, hob hervor, dass das Raumangebot in Kandern zwar „sehr, sehr gut“, das Problem des Personalmangels aber nicht endgültig behoben sei. Sie rief in Erinnerung, es seien zwei Dinge gewesen, die zur Verbesserung geführt hatten: Zum einen habe die Verkleinerung der Gruppen „Wirkung gezeigt“, weil die Arbeit in den Einrichtungen attraktiver wurde; zum anderen hätten die getroffenen „Sonderregelungen“ gewirkt. Mit Blick in die Zukunft regte sie an, die Ganztagsbetreuung weiter auszubauen.

Naturkindergärten müssen bekannter werden

Jürgen Scherr (CDU) erkundigte sich, warum die Anmeldezahlen bei den Naturkindergärten so gering seien. Ein Grund sei, erläuterte Brunner, dass der dafür zuständige Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) einen Tag vor der geplanten Eröffnung mitgeteilt hatte, die Betriebserlaubnis nicht zu erteilen. In Folge waren viele Eltern abgesprungen und hätten ihr Kind in einer anderen Einrichtung angemeldet. „Wir gehen davon aus, dass das das Konzept der Naturkindergärten noch nicht so bekannt ist“, so Brunner. Bürgermeisterin Penner ergänzte, diese müssten stärker beworben werden. Der Gemeinderat hat die Bedarfsplanung ohne Gegenstimmen und Enthaltungen beschlossen.