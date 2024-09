Es gab wieder ein spannendes Programm für die Kinder. In diesem Jahr waren auch die Verein beteiligt.

Zum ersten Mal gestalteten die Gütenbacher Vereine die Sommerferienbetreuung mit. Ein Highlight war der aufregende Parcours mit Musikinstrumenten.

Dieser sei von der Musikkapelle Gütenbach unter Regie von Lisa Haberstroh, Vivian Schuler und Thomas Löffler gestellt worden. Hier konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit, Tastsinn, Hörsinn mit Musikinstrumenten unter Beweis stellen, so eine Pressemitteilung der Gemeinde. Die Begeisterung sei groß gewesen, und viele Kinder hätten ihr musikalisches Talent entdeckt.

Der Ski-Club Gütenbach mit Jonathan Dietrich ermöglichte in der Mehrzweckhalle ein „Biathlontraining“. Es wurden fleißig Vogelhäuser und Traumfänger gebastelt.

Ausflug in den Zoo

Ein Ausflug in die heimische Mühle sowie zum Abschluss der Besuch im Waldkircher Zoo standen ebenfalls auf dem Programm. Ein großer Dank gehe hierbei an alle Organisatoren und Helfer, die diese Wochen unvergesslich gemacht haben, teilte die Gemeindeverwaltung Gütenbach in einer Mitteilung mit.